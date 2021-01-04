راضي شنيشل يبين لـ 7sky اسباب الاستعانة بفوزي بدلاً لهاشم

2021/01/04 | 17:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدرب نادي الزوراء راضي شنيشل انه لم يتردد بالموافقة على تدريب فريق الزوراء بكرة القدم فور مفاتحته من قبل إدارة النوارس لخلافة المدرب باسم قاسم , وذلك بسبب توفر الأدوات الجيدة , فضلاً عن انه يعتبر الزوراء بيتاً له حيث مثله كلاعب ومدرب سابقاً

شنيشل في اول تصريح له عقب تسميته مدرباً للزوراء بين لـ 7sky عن أسباب اختياره للكابتن حسام فوزي قائلاً : الكابتن جبار هاشم من افضل الكفاءات التدريبية التي تسعى لتطوير نفسها , ويعتبر من افضل الخامات الشبابية لكن انا ارتأيت ان اعطي فرصة لمدربين شباب من أبناء النادي و وجدت الكابتن حسام فوزي هو افضل خيار في الوقت الحالي.

واختتم شنيشل حديثه قائلاً : الا نحن سنتابع مستويات اللاعبين عن قرب ونشخص الأخطاء , ان كان الفريق يحتاج الى تعزيز لاعبين في بعض المراكز فسنتحرك للتعاقد مع من يشكل فائدة فنية للفريق , وعكس ذلك فأننا لانحتاج الى التعاقد وصرف مبالغ لاتجني فائدة للفريق.

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