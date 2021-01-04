مواقع التواصل تشتعل بصورة للكاظمي مع وزيرين وقائد بارز

2021/01/04 | 17:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بصورة تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزيرين من حكومته وقائد عسكري معروف.وتناقل ناشطون ومنصات التواصل صورة اظهرت الكاظمي مع وزير الرياضة عدنان درجال والثقافة حسن ناظم وقائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي في جلسة خاصة بمطعم نارة الشامي بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد.وتحدث ناشطون عن اهمية نشر مثل هذه الصور ليكون المسؤول قريب من الناس، فيما رأى أخرون أنها “حرية شخصية”..فمن حق المسؤول أن يتصرف كمواطن بشرط عدم التأثير على حرية الأخرين والذهاب باتجاه غلق الطرق والشوارع لتوفير الحماية الامنية.

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