2021/01/04 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم والذي ابرز تراجعه بأغلب المحافظات.

بغداد / بورصة الكفاح

بيع 144.750

شراء 142.750

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 144.500

شراء 1430

ديالى / سعر السوق

بيع 1450

شراء 143.500

أربيل / بورصة

بيع 144.750

شراء 142.750

السليمانية / بورصة

بيع 144.500

شراء 1420

الموصل/ سوق الجملة

بيع 143.750

البصرة / بورصة

بيع 143.700

بقية مدن الجنوب

بيع 144.500

شراء 142.500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتراجع مجدداً أمام الدينار.. أخر تحديث لسعر الصرف - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتراجع مجدداً أمام الدينار.. أخر تحديث لسعر الصرف - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).