الدولار يتراجع مجدداً أمام الدينار.. أخر تحديث لسعر الصرف - عاجل

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم والذي ابرز تراجعه بأغلب المحافظات.
بغداد / بورصة الكفاح
بيع 144.750
شراء 142.750
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 144.500
شراء 1430
ديالى / سعر السوق
بيع 1450
شراء 143.500
أربيل / بورصة
بيع 144.750
شراء 142.750
السليمانية / بورصة
بيع 144.500
شراء 1420
الموصل/ سوق الجملة
بيع 143.750
البصرة / بورصة
بيع 143.700
بقية مدن الجنوب
بيع 144.500
شراء 142.500
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