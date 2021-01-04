ريال مدريد يضع راموس بين خيارين من أجل التجديد

2021/01/04 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وضع نادي ريال مدريد الإسباني مدافعه سيرجيو راموس بين خيارين لا ثالث لهما فيما يتعلق بقصة تجديد عقده مع الإدارة في الفترة المقبلة.

ودخل قائد ريال مدريد فترة الستة أشهر الحرة في عقده مع اللوس بلانكوس في كانون الثاني الجاري وأصبح يحق له التفاوض مع أي ناد آخر على الملاً، من أجل الحصول على توقيعه في نهاية الموسم الجاري في صفقة مجانية.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني، اليوم الاثنين، بأن،" ريال مدريد عرض على راموس إمكانية تجديد عقده لموسم واحد فقط مع حصول اللاعب على نفس راتبه الحالي الذي يتقاضاه من خزينة اللوس بلانكوس".

ويعرف العرض الثاني من ريال مدريد لتجديد عقد راموس، توقيع اللاعب على موسمين إضافيين واستمراره في النادي حتى صيف 2023، على أن يخفض راتبه الجديد بنسبة 10%.

يأتي ذلك بعدما انتشرت تقارير صحفية إسبانية في اليومين الماضيين عن وجود اتفاق بين راموس والنادي الملكي من أجل التجديد مع تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية في النادي جراء تأثير انتشار فيروس كورونا.

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