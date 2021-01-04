شرطة واسط تلقي القبض على متهم بالتزوير والسرقة

2021/01/04 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ تمكنت مفارز شرطة مكافحة الإجرام في واسط من القاء القبض على متهم بالتزوير والسرقة ومحكوم غيابيا بالسجن/14/ سنة .وقال مدير اعلام الشرطة العقيد عمار عجم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" مفارز مكافحة الإجرام ونتيجة المتابعة المستمرة وتحليل المعلومات تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي ومحكوم غيابيا /14/سنة عن جرائم سرقة وتزوير ".وأضاف:" تم العثور بحوزة المتهم خلال مداهمة محل تواجده على بندقية و/4/دراجات ناريه نوع ستوتهأعترف بسرقتها ، اضافة الى هويات مزوره تحمل صورته وباسماء مستعارة "./انتهى

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