مصرع راعي اغنام بانفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية الايرانية شرق ديالى

2021/01/04 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي راعي أغنام مصرعه في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في ناحية مندلي في محافظة ديالى .وقال مدير ناحي مندلي / وكالة / مازن اكرم لمراسل الوكال الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان راعي اغنام لقي حتفه اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في منطقة قره لوس باطراف ناحية مندلي شرق بعقوبة .واضاف ان الحادث ادى الى بتر ساقه واصابته بحروق شديدة توفي على اثرها .داعيا الى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الاماكن المشتبه باحتوائها على الغام او مخلفات قابلة للانفجار ./انتهى

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