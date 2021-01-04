2021/01/04 | 18:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. الكاظمي برفقة وزيرا الشباب والثقافة وعبد الوهاب الساعدي في زيونة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/04 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكاظمي برفقة وزيرا الشباب والثقافة وعبد الوهاب الساعدي في زيونة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكاظمي برفقة وزيرا الشباب والثقافة وعبد الوهاب الساعدي في زيونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).