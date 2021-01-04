عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي على طريق سامراء

2021/01/04 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي للاستهداف بعبوة ناسفة على طريق سامراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق سامراء دون اصابات فقط اضرار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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