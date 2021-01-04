الشفاء يواصل ارتفاعه لتجاوز 71 الفاً في الرصافة خلال 24 ساعة

2021/01/04 | 18:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق -بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل41 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 26 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.قطاع الرصافة 6 حالاتقطاع الشعب 4 حالاتقطاع بغداد جديدة 16 حالة15 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :منطقة الاعظمية 5 حالاتمدينة الصدر 4 حالاتوحالتين في كل من المدائن و النهروان و العبيديوحالة واحدة في كل من الماطق التالية : البلديات و حي اور و الاعظمية و حي الاعلام وبغداد جديدة .واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73369 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71326 ومتبقي قيد العلا ج 628 “.ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 54 حالةالوفيات : صفر

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