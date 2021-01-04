عشرات الأحداث خارج السجون العراقية.. بيان من وزارة العدل

2021/01/04 | 18:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة العدل، الأثنين، اطلاق سراح 66 حدثا خلال شهر كانون الأول من العام الماضي 2020 .

وقالت الوزارة في بيان إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (66) حدثا بينهم (45) حدثا موقوف لعدم كفاية الأدلة، و(4) تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، و(3) عفو بالإضافة إلى (14) بالإفراج الشرطي".

وأضاف البيان، إن "دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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