2021/01/04 | 18:06 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، الإثنين، رصد 21 ألف قضية فساد تتعلق برواتب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيقاف رواتب أكثر من 10 آلاف شخص.. 21 ألف قضية فساد تتعلق بموظفي كردستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيقاف رواتب أكثر من 10 آلاف شخص.. 21 ألف قضية فساد تتعلق بموظفي كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).