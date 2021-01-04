بالصور.. تخسف يودي بحياة منتسب امني واصابة اخر جنوب بغداد

2021/01/04 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توفي منتسب في الدفاع المدني، الاثنين، فيما اصيب اخر اثر انقلاب عجلة اطفاء في مشروع بزل في ناحية الرشيد جنوب بغداد.

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