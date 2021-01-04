لا نهوض دون الكهرباء! 2 - مهند البراك

2021/01/04 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك و يرى خبراء انه فيما حلّت الكويت مثلاً مشكلة الكهرباء عندها اثر الاحتلال الصدامي، بستة شهور فقط .



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فان المشكلة تزداد تعقيداً في البلاد طيلة ثمانية عشر عاماً من حكم الاسلام السياسي التحاصصي و رغم انواع الوعود التي لم تُحَل شيئاً، بل و تسببت بتعقيدات نتجت و تداخلت مع النفط و الغاز و شحة و انقطاع الماء الصالح للشرب و الانترنت، و شلل البلاد .



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ليستنتجوا بأن المشكلة ليست مشكلة فساد اداري فقط، بل سيا ......





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