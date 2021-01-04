لا نهوض دون الكهرباء! 2 - مهند البراك

#مهند_البراك و يرى خبراء انه فيما حلّت الكويت مثلاً مشكلة الكهرباء عندها اثر الاحتلال الصدامي، بستة شهور فقط .
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فان المشكلة تزداد تعقيداً في البلاد طيلة ثمانية عشر عاماً من حكم الاسلام السياسي التحاصصي و رغم انواع الوعود التي لم تُحَل شيئاً، بل و تسببت بتعقيدات نتجت و تداخلت مع النفط و الغاز و شحة و انقطاع الماء الصالح للشرب و الانترنت، و شلل البلاد .
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ليستنتجوا بأن المشكلة ليست مشكلة فساد اداري فقط، بل سيا ......
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