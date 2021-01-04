من دمر العراق بعد 2003 2/2 - أدهم الكربلائي

2021/01/04 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي قد يسأل البعض لماذا أدعي إن قوى الإسلام السياسي الشيعية، هي بالدرجة الأولى والأساس التي دمرت العراق، وأحلام العراق، وديمقراطية العراق، وسيادة العراق، واقتصاد العراق، وثروة العراق، وأمن العراق، ومستقبل أجيال العراق القادمة؟ نقول بما أن الشيعة يمثلون الأكثرية من نفوس العراق، وبما أن الدولة والسياسة والتعددية والحياة الحزبية، قائمة على أساس المكونات، لاسيما الثلاثة الكبرى (الشيعية، الكردية، السنية)، ......





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