ميسي خارج تشكيل ليكيب المثالي.. وبايرن يسيطر

2021/01/04 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضم التشكيل المثالي لعام 2020، الذي اختارته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، لاعبا وحيدا من الدوري الإسباني، وهو مدافع ريال مدريد سرجيو راموس، بينما لم يتضمن نجم برشلونة، ليونيل ميسي.

وشهد التشكيل سيطرة من لاعبي بايرن ميونخ، سواء الحاليين أو السابقين، بعدما نجح الفريق البافاري في حصد لقب دوري الأبطال.

واختارت الصحيفة الفرنسية من أبطال أوروبا كلا من: البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني تياجو ألكانتارا (لاعب ليفربول الحالي)، والكندي ألفونسو ديفيز، والألمانيين جوشوا كيميتش ومانويل نوير.

وتواجد في الجانب الهجومي بجوار ليفاندوفسكي، كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وأكمل خط الدفاع بخلاف راموس وديفيز، الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

وأبرزت الصحيفة الفرنسية أهداف راموس العشرة، في الموسم الماضي بالدوري الإسباني، معلقةً: “إنه أفضل مدافع هداف في الدوريات الخمسة الكبرى”.

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