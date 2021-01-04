شهد مدربا للنجف

2021/01/04 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت إدارة النجف مع المدرب عبد الغني شهد، على قيادة الفريق خلفا للمستقيل حسن أحمد، اعتبارا من الجولة 13 للدوري.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنجف علي هاشم، لكووورة، أن رئيس الهيئة الدكتور رضوان الكندي اجتمع بالمدرب وتم الاتفاق معه على قيادة الفريق، اعتبارا من الجولة المقبلة أمام الكهرباء.

وبين أن المدرب شهد أبدى موافقته على العمل مدربا للفريق بشكل طوعي دون الحديث بالأمور المالية، بشرط أن تسلم حقوق اللاعبين.

وأوضح “وتم الاتفاق على تسليم الدفعة الثانية للاعبين البالغة 15% من عقودهم”.

وأشار إلى أن الإدارة ملتزمة بالموعد وستدفع الدفعة الثالثة أيضا بالموعد المحدد، من أجل خلق استقرار نفسي للاعبين، ليتمكن المدرب من تحقيق نتائج طيبة مع الفريق.

يشار إلى أن النجف تعرض في الجولة الماضية إلى خسارة أمام الحدود بهدفين مقابل هدف واحد.

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