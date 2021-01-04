النشاط الصناعي الأمريكي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 2014

2021/01/04 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ سبتمبر/أيلول لعام 2014.

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