مالية اقليم كوردستان.. ايقاف اكثر من 10 الاف راتب غير قانوني

2021/01/04 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، الاثنين، ايقاف رواتب 10609 مستفيد يستلمون اكثر من راتب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (4 كانون الثاني 2020)، ان "791 موظفا تكررت اسمائهم في القوائم ويستلمون راتبين (مزدوجي الرواتب)، كما ويوجد 3909 موظفا احيلوا على التقاعد ومع ذلك يواصلون ممارسة الوظيفة العامة ، ويستلمون اكثر من راتب".

واضاف، ان" هناك 5909 موظفا تقاعدوا لمرتين ويتقاعدون اكثر من راتب تقاعدي".

وذكر البيان، ان "من حق المتضررين من هذه القرارات تسجيل الطعون أمام الجهات ذات العلاقة أو دائرته خلال مدة معينة".

جدير بالذكر ان حكومة كوردستان تؤكد وجود 1 مليون 255 الف موظف في اقليم كوردستان يتقاضون رواتب شهرية، فيما تقول الحكومة الاتحادية ان لدى اقليم كورددستان 685 الف موظف فقط.

ا.ح

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