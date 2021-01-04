2021/01/04 | 18:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحُسين الطبية في محافظة كربلاء اليوم الإثنين، نجاح أحد أطبائها الإختصاص في مجال الجراحة التجميلية من إجراء عملية جراحية، مُستخدماً تقنية زراعة يد مُصاب داخل بطنه حسب بيان لها .

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه، ان أخصائي الجراحة التجميلية، الدكتور مُنتصر الدفاعي نجح مُؤخراً من إجراء عملية لمُواطن من أهالي المُحافظة في العقد الثالث من العمر، كان يشكو من جرح تهشمي مع فقدان الجلد والأنسجة الرخوة ، وتَهشم عظم الكف، مُبيناً ان العملية التي استغرقت زهاء ساعتين، شهدت استخدام تقنية زراعة اليد اليُمنى المُصابة (ربط ) بالبطن، لغرض نقل سدلة من البطن الى اليد ، بهدف المُحافظة على الأنسجة والعظام والأوتار، تمهيداً لإجراء عملية أُخرى يجري خلالها ( ترقيع وتثبيت العظم وترقيع الأوتار المُنقطعة والمُحافظة على أصابع اليد) .

واكد البيان، أن المُصاب إستعاد وعيه، بعد تماثله للشفاء تدريجياً، وإستقرار وضعه الصحي، وغادر المدينة الطبية بعد رقوده فيها لمدة يومين وهو بصحة جيدة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جراح كربلائي ينجح في زرع يد مصاب داخل بطنه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جراح كربلائي ينجح في زرع يد مصاب داخل بطنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).