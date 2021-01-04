نائب: احزاب كردية وسنية تسيطر على ارصفة بموانئ البصرة

2021/01/04 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الصائغ، الاثنين، عن سيطرة احزاب كردية وسنية على بعض الارصفة في موانئ البصرة اضافة الى بعض الاحزاب الشيعية ويقفون وراء عمليات التهديد التي تجري وحالات الفساد.

وقال الصائغ لـ/المعلومة/ ان “هناك ضغوط كبيرة تمارس داخل الموانئ والارصفة في البصرة وكل حزب لديه عدد من الارصفة يسيطر عليها”.

واضاف ان “كل شركة تأتي وتحصل على عقد في ارصفة موانئ البصرة يقف خلفها احد الاحزاب ولن تتمكن اي شركة من الحصول على عقد ما لم يكن خلفها حزب ساند لها ويفرض سيطرته على الرصيف من خلال الشركة”.

واوضح الصائغ ان “هناك احزاب كردية وسنية لديها سيطرة على بعض الارصفة في الموانئ اضافة الى احزاب شيعية وجميع المكونات”، مبينا ان “مشيرا الى ان “الشركة تأخذ العقد ومن ثم تتضرر المصالح مع تلك الشركات وتبدا بعدها مراحل التهديد والوعيد”.



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