القبض على منتحل صفة مستشار لدرجال في الموصل

2021/01/04 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

كشف مصدر في قيادة شرطة نينوى، عن اعتقال اوس الحياني منتحلا لصفة مستشار وزير الشباب والرياضة في حي الزهور شرقي الموصل مع ستة من افراد حمايته.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “القوات الامنية اعتقلت الحياني مع عجلتين حكوميتين تبين انهما تحملان ارقاما مزورة مع اسلحة غير مرخصة وكتب مزورة صادرة من البرلمان العراقي”.

واضاف ان “الحياني قد عمل مع عدة مسؤولين محليين في نينوى فضلا عن انتحاله لصفة مستشار لرئيس برلمان سابق”، مبيناً ان “القضاء العراقي امر بتوقيفه وفق المادة 4 ارهاب”.

يذكر ان وزير الشباب عدنان درجال قد قام بعزل الحياني منذ استلامه الوزارة بسبب عدم قناعته باختياره كمستشار.



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