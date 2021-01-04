2021/01/04 | 18:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، موعدا مفترضا لوصول لقاح كورونا إلى مستشفيات العاصمة، مشيراً إلى أغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا نتيجة “تحسّن” الموقف الوبائي.وقال العطا في تصريح صحفي، إن “الوضع الوبائي للعاصمة بغداد مسيطر عليه، حيث إن جانب الرصافة لم يسجل يوم أمس أي حالة وفاة”، مبيناً أن “عدد الراقدين الكلي في جانب الرصافة لا يتجاوز 80 مصاباً بحالات شديدة ومتوسطة”.وأضاف، أن “التراجع بالإصابات يعود لجهود الملاكات الصحية، وزيادة عدد المختبرات الفاحصة”، مؤكداً أن “أغلب المستشفيات المخصصة لكورونا أغلقت، بعد تسجيل نسب مرتفعة من الشفاء”.وأشار إلى أن “هنالك خمسة مستشفيات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يعلن عن إغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن عن إغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن عن إغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).