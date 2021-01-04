2021/01/04 | 18:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لن نصوت على موازنة عوراء ولن نسمح للحكومة بحرمان نينوى من استحقاقاتها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لن نصوت على موازنة عوراء ولن نسمح للحكومة بحرمان نينوى من استحقاقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).