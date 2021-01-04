الكاظمي برفقة الساعدي ووزراء في ساحة التحرير.. وجلسة غداء في زيونة

2021/01/04 | 18:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مجموعة صور، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي ووزير الرياضة والشباب عدنان درجال ووزير الثقافة حسن ناظم في جولة بغدادية.

وأظهرت الصور التي حصل عليها "ناس"، (4 كانون الثاني 2021)، جولة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ساحة التحرير برفقة قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فيما أظهرت صورة اخرى جلسة غداء جمعت كلاً من رئيس الوزراء والساعدي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال ووزير الثقافة حسن ناظم في أحد المطاعم بمنطقة زيونة في بغداد.

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