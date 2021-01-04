ادارة الزوراء توضح سبب خروج مدرب الحراس جليل زيدان

2021/01/04 | 18:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

كشفت ادارة نادي الزوراء، سبب خروج مدرب حراس المرمى جليل زيدان من الفريق.

وقال الناطق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة الزوراء لم تبعد مدرب حراس مرمى الفريق جليل زيدان كما يتحدث البعض”.

واوضح أن “ادارة نادي الزوراء تعاقدت مع المدرب راضي شنيشل وهو بطبيعة الامر له مطلق الحرية في اختيار الكادر التدريبي المساعد الذي خلا من اسم زيدان”.

واضاف أن “ادارة نادي الزوراء توجه الشكر الكبير للمدرب جليل زيدان على مجهوداته الكبيرة التي قدمها رفقة الفريق طوال الفترة الماضية”.

يذكر ان شنيشل اختار صالح حميد مدرباً لحراس الفريق.



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