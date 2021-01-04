صنداي بوست :انباء عن هروب ترامب الى اسكتلندا قبل تنصيب جو بايدن

2021/01/04 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشفت صحيفة صنداي بوست ان نشاطا غير عادي في مطار بريستوك الاسكتلندي والذي يقع بالقرب من منتجع ثورينبيري للغولف التابع للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يثير الشكوك بهروب ترامب الى اسكتلندا قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” مطار بريستويك ، الذي يقع بالقرب من منتجع تورنبيري التابع لترامب ، قيل له أن يتوقع وصول طائرة عسكرية أمريكية من طراز بوينج 757 في 19 كانون الثاني كان قد استخدمها الرئيس المنتهية ولايته من قبل”.

واضاف أن ” مصدرا في مطار بريستوك كشف ان هناك حجزا لنسخة عسكرية من طائرة بوينغ 757 ستنزل الى المطار يوم 19 من الشهر الجاري قبل يوم من حفل التنصيب “، مضيفا أن ” هذا الحجز غالبا ما يقدم من نائب الرئيس الامريكي والسيدة الاولى ، حيث تميل الرحلات الرئاسية الى الحجز المسبق قبل فترة طويلة بسبب الاعمال التي يجب القيام بها حول ذلك “.

واوضح أن ” التكهنات بوصول ترامب قد تأججت في ضوء نشاط طائرات الجيش الأمريكي ، التي استقرت في مطار بريستويك لمدة أسبوع وقيل إنها تجري استطلاعًا ثلاثي الأبعاد لمنتجع تورنبيري التابع الرئيس”.

واوضحت مصادر في بريستويك أن ” طائرتي استطلاع عسكريتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق تورنبيري في تشرين الثاني الماضي باستخدام مركز ايرشاير للطيران كقاعدة، فيما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ترامب سوف يخالف التقاليد ويتجاهل تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 كانون الثاني ، ويعلن بدلاً من ذلك عن محاولة إعادة انتخابه من على طائرة الرئاسة”.

وقال مصدر ” لقد طائرة الاستطلاع في بريستويك لمدة أسبوع تقريبا، وعادة ما تكون علامة على أن ترامب سيكون في مكان ما لفترة طويلة ، فيما غرد مراسل شبكة سي أن أن كين ديلانيان بالقول ” قد يعلن ترامب عن ترشحه عام 2024 في يوم التنصيب، لكن في كلتا الحالتين ، لن يحضر حفل التنصيب ولا يخطط لدعوة بايدن إلى البيت الأبيض أو حتى الاتصال به “.



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