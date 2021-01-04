الفيديو: الكاظمي يزور ساحة التحرير

2021/01/04 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على مقطع فيديو يصور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يزور ساحة التحرير وسط بغداد.

ويظهر مع الكاظمي الوزيران عدنان درجال وحسن نظام وقائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي.

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