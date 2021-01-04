2021/01/04 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في سامراء وانباء عن خسائر كبيرة

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