إنتر ميلان يلزم الحذر تجاه لوكاكو

2021/01/04 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح تقرير صحفي، موقف البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، من اللحاق بمباراة الفريق أمام روما المقرر لها الأسبوع المقبل، بالدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر لمواجهة سامبدوريا، الأربعاء المقبل بالجولة 16، على أن يستضيف نظيره روما، الأحد المقبل على ملعب سان سيرو بالجولة 17 من مسابقة الكالتشيو.

كان لوكاكو قد تعرض للإصابة خلال مباراة إنتر وكروتوني، أمس الأحد، واضطر للخروج في تبديل اضطراري بالدقيقة 75، بسبب إصابة عضلية.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن لوكاكو يعاني من مشكلة في الفخذ لكنها لا تبدو خطيرة، مشيرة إلى أن المهاجم سيغيب عن المباراة المقبلة أمام سامبدوريا.

وأضافت أن الإنتر لن يخاطر بالدفع بلوكاكو أمام سامبدوريا الأربعاء المقبل، لتجنب المزيد من الضرر، لكن النادي يهدف لاستعادته خلال مباراة روما.

ويعد لوكاكو هو هداف إنتر ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين.

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