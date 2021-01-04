مانشستر يونايتد يرفض طلب أتالانتا

2021/01/04 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير صحفي، إن نادي مانشستر يونايتد رفض طلب نظيره أتالانتا الإيطالي، بالسماح بالإبقاء على اللاعب أمادو ديالو تراوري، ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد اليونايتد بشكل رسمي مع اللاعب، في الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو أخرى كمكافآت وإضافات، ومن المقرر أن يبدأ مسيرته مع الشياطين الحمر خلال شهر كانون الثانى/يناير الجاري.

إلا أن جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا، عبر عن رغبته في الإبقاء على ديالو بصفوف فريقه حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد رفض محاولات أتالانتا للإبقاء على الجناح الشاب، على سبيل الإعارة لبقية الموسم، مشيرة إلى أن الشياطين الحمر ليس لديهم نية لتمديد صفقة إعارته بالدوري الإيطالي.

ونشر ديالو صورة له مع حقائبه على متن طائرة مساء أمس الأحد، حيث زعمت تقارير صحفية أنه كان متوجهًا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة للحصول على تصريح العمل، مؤكدة أن يونايتد واثق من أنه سيحصل على الأوراق خلال الأيام الحالية.

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