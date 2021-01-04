وزير النفط: اتفاق أوبك لخفض الانتاج اسهم في التقليل من تداعيات كورونا

2021/01/04 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، أن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج أسهم في التقليل من تداعيات كورونا.وقالت الوزارة في بيان، إن “ذلك جاء خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج (Jmmc) والمنبثق عن الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عبر الدائرة التلفزيونية”.وأكد وزير النفط، بحسب البيان، حرص الدول المنتجة للنفط […]

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