2021/01/04 | 18:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

حذرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، من اي تحويلات مالية من قبل المصارف الحكومية العراقية او البنك المركزي الى اقليم كردستان قبل سداد مابذمته من التزامات للحكومة المركزية، مهددة بحاسب اي جهة تثبت تورطها بتحويل مبالغ لكردستان.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “للإقليم مستحقات مالية ولا يمكن لأي جهة مهما كان منصبها ان تمنع تلك المستحقات لكن يقابلها التزامات مالية على الاقليم الوفاء بها لصرف تلك المستحقات”.

واضاف ان “تلك المستحقات تتضمن واردات المنافذ والنفط والاقليم لم يسلمها الى بغداد”، مشيرا الى ان “صرف مستحقاتها مرهون بالتزاماتها وتسليم مابذمتها”.

وتابع ان “اي جهة مصرفية حكومية تصرف مبالغ مالية لكردستان قبل تسليم مابذمتها ستضع نفسها بموضع المسالة القانونية “.

يشار الى ان اقليم كردستان بذمته ديون عالقة لصالح المركز منذ سنوات تقدر حاليا ب ٣ تريليونات دينار اثر تحويل احد المصارف الحكومية في عملية يشوبها الفساد ، فيما تحاول حكومة الكاظمي وعبر الموازنة الغاء هذه الديون.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحذر الجهات المصرفية الحكومية من اي تحويلات مالية لكردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحذر الجهات المصرفية الحكومية من اي تحويلات مالية لكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).