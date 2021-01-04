استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق سامراء

2021/01/04 | 18:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين افاد مصدر امني، الاثنين، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي للاستهداف بعبوة ناسفة على طريق سامراء.وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق سامراء دون اصابات فقط اضرار”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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