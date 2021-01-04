قائممقام الرطبة يكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائي في القضاء

2021/01/04 | 18:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

كشف قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، الاثنين، عن وجود خلافات مالية بين وزارتي النفط والكهرباء ادت الى توقف محطات الديزل المغذية لأحياء السكنية بالطاقة لمناطق غربي الانبار .

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قضاء الرطبة غربي الانبار شهد انقطاع تام للتيار الكهربائي اثر خلافات مالية بين وزارتي الكهرباء والنفط حالت دون تجهيز القضاء بماد الكاز “.

واضاف ان ” 40% من تغذية الاحياء السكنية في قضاء الرطبة تعتمد على محركات الديزل لعدم وجود كهرباء وطنية منذ انتهاء تحرير المحافظة من ارهابيي داعش”.

وبين أن “انقطاع التيار الكهربائي شل الحياة في القضاء وليس لدينا اي صلة بهذه الخلافات التي اثرت بشكل سلبي على ديمومة التيار الكهربائي في القضاء”، موضحا ان “حكومة قضاء الرطبة استنفرت كافة مخزونها من مادة الكاز وان انقطاع التيار الكهربائي سوف يستمر لحين حل الخلافات بين الوزارتين”.



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