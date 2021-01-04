أستشهاد منتسب واصابة اخر نتيجة انقلاب عجلة اطفاء جنوب بغداد

2021/01/04 | 18:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قدمت مديرية الدفاع المدني شهيد واصيب اخر من منتسبيها بعد انقلاب عجلة اطفاء في مشروع بزل في ناحية الرشيد جنوب بغداد عصر هذا اليوم الاثنين الموافق الرابع من كانون الثاني 2021م

حيث ادى تخسف بطرف مجسر الرابط بين جانبي مشروع بزل الى انقلاب العجلة المحملة بمواد تعقيم والتعفير مكلفة بواجب تعقيم المدارس عند ناحية الرشيد وضمن الحملة التي اطلقتها مؤخرا مديرية الدفاع المدني بعنوان( طلبتنا مستقبلنا) للحد من انتشار فايروس كورونا وضمان إستمرار العام الدراسي الحالي.

كما تم نقل المنتسب المصاب الى مستشفى المحمودية و اخراج جثة المنتسب الشهيد وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.

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