ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

2021/01/04 | 18:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين، مع زيادة الإنشاءات الخاصة.

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