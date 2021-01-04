العكيلي: لا اساس دستوري او قانوني في ازالة اي نظام سياسي عن طريق الثورة

2021/01/04 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اوضح القاضي رحيم العكيلي، ان الوسائل القانونية والدستورية في ازالة اي نظام سياسي، تتمثل بالذهاب الى الانتخابات البرلمانية وصناديق الاقتراع، والتي يكون فيها التغيير بصورة تدريجية، اما ازالة النظام عبر ثورات وانقلابات وتدخلات خارجية لاشرعية دستورية له.

العكيلي وفي تصريح خاص لموقع ان ار تي عربية، اكد اليوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، ان "الوضع السياسي الحالي لايتحمل تغيير النظام عبر ثورات وانقلابات اذ قد ينزلق البلد الى حرب اهلية كما حدث في سوريا وليبيا، وان الذهاب الى الانتخابات هو الحل الاسلم لكل الفرقاء في الفترة الحالية".

واضاف العكيلي، ان "الشعوب عندما تذهب الى طريق الانقلاب او الثورات فان السبب خلف ذلك، تعطيل الوسيلة الوحيدة في التغيير التدريجي للنظام السياسي، فحينما تكون هناك مطاعم كبيرة في الانتخابات التي لاتمثل الارادات الحقيقية للشعب، تلجأ الشعوب او القوى البديلة المنافسة، الى طرق قد تكون غير مشروعة تتمثل بالثورات والانقلابات".

ودعا العكيلي البرلمان، الى ان يصحو من غفوته ويعيد اصلاح شأنه، ويعيد للشعب حقه في ممارسة ارادة كاملة في اختيار من يحكمه، والا تكون النتائج كارثية على الجميع".

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