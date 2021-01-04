التيار الصدري: المالكي نفذ الأجندة الأميركية.. وائتلافه يرد: تسقيط سياسي

2021/01/04 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الاثنين، التصريحات الأخيرة لصلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "تسقيط سياسي" لاهداف انتخابية، مبينا ان التيار "ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي" مع قرب كل انتخابات.

جاء ذلك في تصريح صحفي للقيادي في الائتلاف، رسول أبو حسنة، اليوم، (4 كانون الثاني 2021)، حيث ذكر ان "المالكي جاء الى السلطة في فترة حرجة جدا بسنة 2006، عندما كانت بغداد مقسمة ومقطعة الأوصال والمحافظات تعيش حرب بين الميليشيات والقوات الأمنية، واغتيالات وحرق المكاتب الاحزاب وقطع رؤوس، وعمل المالكي خلال السنوات الأربع من ولايته الاولى على تحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف أبو حسنة، أن "التصريحات الصادرة من التيار الصدري، هدفها التسقيط السياسي مع قرب الانتخابات لاهداف انتخابية، خصوصا ان التيار ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي، خصوصا مع قرب كل انتخابات".

وكان صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد قال في لقاء متلفز أمس الاحد، انه "اثناء الصادم مع داعش الجهة الوحيدة التي رفضت تدخل القوات الاميركية حينها هو مقتدى الصدر والصدريون وكل الاخوة في الفصائل رحبت بدخول القوات الأميركية حينها، للحاجة إلى الغطاء الجوي".

وأكمل العبيدي، حديثه انه "ومن نفذ الاجندة الاميركية بإضعاف القوات الامنية وجعلها فاشلة غير قادرة على صد الاعتداء هو أقرب حليف اليوم للفصائل الذي هو نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء لدورتين في زمن الموازنات الانفجارية، وبالتالي فان حليف الفصائل القوي هو من نفذ الاجندة الأميركية".

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