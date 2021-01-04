صرف رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الثاني مساء غدا الثلاثاء

2021/01/04 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيـة عن صرف رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2021، مساء يوم غد الثلاثاء ، داعية كافة المستفيدين من الرجال والنساء في بغداد والمحافظات الى مراجعة منافذ الصرف (كي كارد) لاستلام رواتبهم حتى في عطلة ذكرى تأسيس الجيش العراقي يوم الاربعاء الموافق السادس من كانون الثاني ./انتهى5

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