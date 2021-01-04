العراق: حركة الطيران تحت السيطرة وأسلحة الدفاع الجوي موجودة للرد على الخروقات

2021/01/04 | 19:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة الدفاع الجوي العراقية، اليوم الاثنين، أن حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة، كاشفة عن وجود مساع لتجهيز القيادة بأسلحة متطورة، فيما أشارت إ...

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