اعضاء في الكونغرس يطالبون بمحاكمة ترامب لتلاعبه بالانتخابات

2021/01/04 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

طالب مجموعة من اعضاء الكونغرس الديمقراطيين ، الاثنين، بتقديم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الى المحاكمة لمحاولته الضغط على المسؤولين في ولاية جورجيا لتغيير نتائج الانتخابات،وهي محاولة فاشلة قال المشرعون وخبراء قانونيون إنها ترقى إلى مستوى هجوم على الديمقراطية وجريمة جنائية صارخة.

ونقل موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن العضو الديمقراطي الهان عمر قولها “من الواضح أن هذه جريمة تستوجب العزل ، وأعتقد أنه لا يوجد شيء بموجب القانون يمنح ترامب حصانة من الإجراءات الجنائية وإدانة هذا السلوك لأنه حول القانون والنظام الى مهزلة”.

من جانبه قال محامي الدفاع الجنائي والمحامي العام السابق في أتلانتا ،ريان لوك لصحيفة نيويورك تايمز إنه” يمكن محاكمة ترامب بموجب قانون جورجيا الذي يجعل من التماس أو طلب أو الأمر أو الإلزام أو محاولة الضغط على شخص آخر جريمة للانخراط في تزوير الانتخابات “.

واضاف أنه “على المستوى الفيدرالي ، فإن أي شخص يحرم أو يخدع أو يحاول حرمان أو الاحتيال على سكان ولاية من عملية انتخابية يتم إجراؤها بشكل نزيه وحيادي عن قصد وعن قصد هو انتهاك للقانون”.

واوضحت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي بالكونغرس على تويترقائلة إن ” دونالد ترامب اساء مرة أخرى استخدام سلطة مكتبه ، وطالب بالتدخل في انتخاباتنا ، وخان هذا البلد ، وهاجم ديمقراطيتنا، لذا يجب أن نحمله المسؤولية كاملة حتى بعد تركه لمنصبه لأنه يجب أن تكون هناك عدالة”.

من جانب آخر دعا السيناتور الديمقراطي ديك دوربين الرجل الثاني في مجلس الشيوخ إلى بدء “تحقيق جنائي” فيما وصفه بأنه “جهد مشين لترامب لتخويف مسؤول منتخب لتغيير مجموع الأصوات المؤكدة قانونًا وتحريفها في ولايته “، مضيفا أن “أولئك الذين يشجعون ويدعمون سلوكه ، بما في ذلك زملائي في مجلس الشيوخ ، يعرضون الانتقال المنظم والسلمي للسلطة في أمتنا للخطر”.

وقال النائب بيل باسكريل ” يجب على وزارة العدل محاكمة ترامب على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى ضد الولايات المتحدة وينبغي إضافة جناية التزوير الأخيرة في الانتخابات على لائحة الاتهام “.

واشار التقرير الى أن ” من المرجح أن يقع عبء متابعة تهم جنائية فيدرالية ضد ترامب بسبب ما وصفه أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين بـ “التلاعب غير القانوني بالانتخابات” على عاتق إدارة بايدن القادمة”.



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