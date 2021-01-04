مصرع منتسب في الدفاع المدني بحادث أثناء ’واجب تعفير’ جنوبي بغداد

2021/01/04 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن وفاة منتسب واصابة اخر، نتيجة انقلاب عجلة اطفاء كانت تؤدي واجباً ضمن حملة أطلقتها لتعفير المدارس جنوب العاصمة بغداد. وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قدمت شهيد واصيب اخر من منتسبيها بعد انقلاب عجلة اطفاء في مشروع بزل في ناحية الرشيد جنوب …

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