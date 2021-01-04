محافظ بغداد يؤكد إغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا

2021/01/04 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، موعدا مفترضا لوصول لقاح كورونا إلى مستشفيات العاصمة، مشيراً إلى أغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا نتيجة “تحسّن” الموقف الوبائي. وقال العطا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “الوضع الوبائي للعاصمة بغداد مسيطر عليه، حيث إن جانب الرصافة لم يسجل يوم أمس أي …

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