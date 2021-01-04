رئيس نادي النجف يزف بشرى للاعبيين

2021/01/04 | 19:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} زف رئيس نادي النجف الرياضي، رضوان الكندي، الاثنين، بشرى للاعبيين بدفع استحقاقاتهم قبل الموعد المحدد.

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