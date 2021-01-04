نتائج مباريات اليوم من دوري الطائرة الممتاز

2021/01/04 | 19:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

افتتحت مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين باقامة مباراتين.

وفي أفتتاح المجموعة (A) حقق فريق الشرطة الأنتصار على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-16) (25-19) (25-23).

وفي ثاني مباريات المجموعة (A)، حقق نادي الصناعة الفوز على نادي القاسم بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-16) (25-20) (25-20).

يذكر ان مباريات المجموعة تقام على قاعة نادي البيشمركة.



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