إذا كانت الثقافةُ نِعمَة ، فأنَّ الجهالة نِقمَة ! - يحيى علوان

2021/01/04 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يحيى_علوان لن آتي بجديد ..



أو كما يقول أهلونا مُتَهكّمين [ عَبالَك جايبْلَه بيضة أم صفارين / مُحّين !] لن آتي بجديدٍ إذا ما قُلتُ أنَّ الشعوبَ المقهورة والمُستضامة تلجأُ وتُبدعُ في إبتكار أساليب ماكرة وغير مباشرة في هجاء أوضاعها المعيشية ومقاومة الإستبداد والقهر ، أيّاً كان مصدره ..



تُجَنِّدُ في ذلك السخريةَ المُرّة والنكتة اللاذعة ، وحتى الفكاهة السوداء ، بعضها يستبطنُ القول "العاديَّ" غامزاً بص ......





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