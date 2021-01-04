هل تكون جائزة الأوسكار لعام 2021 للمثل العجوز أنتوني هوبكنز و الممثلة المسنة إلين بيرستين ؟ - سمير حنا خمورو

2021/01/04 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو صنع الممثل الكندي كريستوفر بلامر (مواليد 13 كانون الأول/ ديسمبر 1929)، التاريخ عندما فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد بدور هال والد أوليفر في فيلم مبتدئين "Beginners" إخراج مايك ميلز عرض عام 2011، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم في شباط/ فبراير 2012.



كان يبلغ من العمر حينذاك 82 عامًا ، مما جعله أكبر ممثل فائز بالأوسكار في تاريخ الأكاديمية.



لقد احتفظ بهذا الرقم القياسي لمدة ثماني سنوات ، ولكن يبد ......





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