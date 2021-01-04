هل إنتهت ثورة تشرين الباسلة. - جعفر المظفر

2021/01/04 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر لا شك أن كثيرا من الذين راهنوا على الثورة أو الإنتفاضة التشرينية قد اصيبوا بالإحباط لأن الثورة لم تفلح بتحقيق مكاسب مادية كبيرة ومنظورة, فالطبقة السياسية الحاكمة ما زالت هي نفسها بأحزابها وميليشياتها وزعاماتها السيئة التي تفتقد إلى أبسط معايير القدرة على إدارة البلد وإيقاف عجلة تدهوره, كما أن هذه الأحزاب قد أفلحت كثيرا في ترسيخ قواعد نهب البلد وتدمير إقتصاده وتصفير قواه وآلياته الإنتاجية وتحويله إ ......





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