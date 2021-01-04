تحت شعار (على خطاكم).. المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يحيي ذكرى استشهاد قادة الانتصار

2021/01/04 | 19:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الاثنين، عن احياء ذكرى استشهاد قادة الانتصار ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني في محافظة النجف الاشرف السبت المقبل.وقال المجلس في بيان، انه “تحت شعار (على خطاكم ) يحي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ذكرى استشهاد قادة الانتصار السبت المقبل في حسينية فاطمة الزهراء (عليه السلام )بالنجف الاشرف […]

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