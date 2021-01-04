أين مؤسس علي بابا؟ غموض حول غياب ثاني أغنى رجل في الصين

2021/01/04 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار غياب مؤسس شركة علي بابا جاك ما عن الأنظار في الشهرين الماضيين، بما في ذلك غيابه عن الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيوني كان سيظهر فيه، تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان وجوده، وذلك وسط حملة أطلقتها السلطات الصينية ضد امبراطوريته بعد انتقاده الأنظمة المالية الحكومية.

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